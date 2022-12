Nocturnidad: confirman que se votó ordenanza que no se puede implementar por importantes omisiones

7 diciembre, 2022

La ordenanza sobre nocturnidad aprobada recientemente en el Concejo Deliberante no es factible de implementar ya que no contempla cuestiones operativas que si están establecidas en la normativa vigente que se pretendía derogar. Así lo confirmó a LU 24 el presidente del bloque del Movimiento Vecinal, Werner Nickel, quien indicó que en una reunión desarrollada ayer, integrantes de áreas técnicas de la Municipalidad “hicieron un par de sugerencias muy importantes que ameritan la modificación de esta ordenanza. Todavía no lo he hablado con el resto de los bloques, la idea es llegar a un consenso”, sostuvo.

No obstante, aclaró que “estamos de acuerdo que la ordenanza que aún sigue vigente debe ser modificada, está devenida en el tiempo y preveía algunas cuestiones que quedaron en desuso”.

Nickel recordó que “había dos proyectos, uno del Frente de Todos y otro de Juntos. Habrá existido algún acuerdo entre los bloques que llevó a decidir elevar este proyecto a su tratamiento en sesión. Por supuesto que nosotros en temas tan importantes como la nocturnidad no podíamos dejar de apoyar cualquier medida que tienda a mejorar, entonces hasta el mismo Movimiento Vecinal votó esa ordenanza, pero la verdad es que merecía otro tratamiento, sobre todo contar con la opinión de las áreas técnicas del Ejecutivo”, admitió.

“Veremos de qué manera modificarla, no sé si desde el Legislativo o si se haría a través del DE con un veto. La idea no es caer con un veto como suena tantas veces arbitrario, sino tener algo consensuado que sea realmente la herramienta que permita al Ejecutivo poder continuar aplicando la ordenanza que hoy está vigente y el proyecto aprobado recientemente vuelva a tener tratamiento en el Concejo el año que viene”.

Explicó que “hay muchas cuestiones de estructuras, de controles, sobre todo de distintas áreas de Obras Públicas, que están previstas en la ordenanza vigente, pero no en la nueva. Cualquiera que quisiera habilitar un comercio no necesariamente necesitaría pasar por esos controles. Desde la Secretaría de Seguridad se nos ha planteado cuestiones operativas y medidas de antisiniestralidad. Son cosas muy delicadas que no pueden quedar como están en la nueva redacción”.

Nickel aseguró que “la ordenanza que se pretendía derogar es más completa que el proyecto que ha subido ahora” y sostuvo que “mi opinión es que el Ejecutivo la vete para que la nueva norma no entre en vigencia”.

Volver