Noelia Cuevas: “Estoy feliz de estar mañana en la noche de Lucas Sugo”

7 marzo, 2020 Leido: 19

La cantante local Noelia Cuevas se presentará mañana en el Escenario de la Fiesta Provincial del Trigo y en diálogo con nuestra emisora destacó la expectativa personal que le genera dicha oportunidad.

“Estoy muy emocionada por lo que está pasando. Mi carrera comenzó el año pasado y arranco este, actuando en el Escenario Mayor de la Fiesta del Trigo. Hace semanas que estamos ensayando con la banda”, sostuvo.

Agregó que “siempre me juego a todo. Es un escenario para cantar lo mejor. Lo que me guste, lo que deje un mensaje. Elegí folklore y cerramos con cumbia. Es una fiesta. Me quiero mostrar y cantar lo que me gusta; cerrar y festejar entre todos. Estoy feliz de estar en la noche de Lucas Sugo”, dijo.

