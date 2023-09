Nora Giménez recordó su paso laboral por La Previsión

15 septiembre, 2023

Esta viernes 15 de septiembre, la Previsión, histórica compañía de seguros cumpliría 119 años. Esta mañana y en diálogo con LU 24, Nora Giménez recordó su pasó laboral por la emblemática empresa de Tres Arroyos.

En este sentido, Giménez recordó con nostalgia y recalcó su importancia: “son los mejores recuerdos de esa época, no sólo como empleada sino como habitante de Tres Arroyos por la significación institucional que tuvo La Previsión, no para nosotros y la ciudad, sino para las localidades y provincias en las que tenia representación. Fue una institución muy solidaria, atenta a las necesidades comunitarias de donde actuaba.”

Y, además, sobre sus inicios en esa empresa, y su desarrollo laboral, dijo: “trabajé 21 años en La Previsión. Ingresé en diciembre de 1979 y seguí hasta la desvinculación dos años más. Empecé como telefonista y luego de un año, a partir de ahí fue secretaria de la gerencia y del consejo de la administración. Hoy en día ya no tengo tanto contacto con ex compañeros.”

Finalmente, y respecto a la liquidación que sufrió ese lugar en 1999, concluyó: “fue un proceso, hubo muchas cuestiones en la que hubo muchos factores y personas, pero fue debilitando el resultado económico que llevó a la resolución de la súper intendencia de seguros que decidió suspender la emisión de pólizas, lo que significaba así no tener actividad. Fue un golpe tremendo porque éramos 121 empleados, que vieron afectados su bienestar, teniendo en cuenta que teníamos buenos sueldos y beneficios.”

