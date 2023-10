Nora Giménez recordó su paso por LU 24

4 octubre, 2023

En el marco del 54° aniversario de LU 24 Radio Tres Arroyos, Nora Giménez, quien trabajó durante los primeros 10 años de la emisora, dijo tener “el mejor de los recuerdos”.

“La radió comenzó su emisión el 4 de octubre de 1969 y yo empecé a trabajar el 8 de diciembre. Comencé haciendo libretos, en esos momentos era muy diferente a los tiempos actuales”, expresó.

“El COMFER exigía que los programas que salieran al aire debía seguir un libreto, cada uno tenía que tener un guión aprobado por la dirección de la emisora”, indicó.

“Es una historia linda. Cuando se inauguró yo estaba terminando el secundario, dieron media hora los martes para que los estudiantes expresaran sus inquietudes por la radio y ahí empecé a escribir los temas que con mis compañeros y amigos considerábamos que queríamos difundir. Después de eso me ofrecieron el trabajo, terminaron las clases y empecé”, rememoró.

“Los guiones se escribían a máquina y yo no sabía, por lo que tuve que aprender mecanografía. A veces los hacía de la mañana para la tarde”, agregó.

“Como locutores estaban María Elena Anderberg, “Yeye” Tornese, Graciela Mantovani, Lucía Rocca y de los operadores al que más recuerdo es Olivetto, quien hacía turnos bastantes prolongados. Fue una etapa interesante, de mucho aprendizaje para todos, fue un boom, una novedad y la radio adquirió una jerarquía reconocida en el país”, aseguró.

Luego pasó a realizar control de aire de las tandas publicitarias. “Estábamos en una oficina aislados, escuchando la radio, anotábamos el horario y los avisos que se pasaban. Además, había que apuntar si el locutor se reía o pronunciaba mal”, explicó.

Posteriormente, se convirtió en la primera mujer en integrar el área Informativo. “Fue lo que más me gustó, tuve la oportunidad de crecer, conocer a muchas personas y entrevistar a figuras destacadas de distintos ámbitos, fundamentalmente de la cultura que era lo que más me interesaba”, finalizó.

