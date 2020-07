Nora Perlé: “No me imagino sin hacer radio”

Otra destacadísima locutora del país es Nora Perlé quien en diálogo con LU 24 se refirió a su profesión y repasó aspectos de su extensa trayectoria. “No me imagino sin hacer radio, me vengo abajo. Es el tutor, como el de las plantas, que me mantiene”, aseguró.

Hace 19 años conduce el programa “Canciones son amores” por radio Mitre. Contó que por la cuarentena sale al aire por teléfono, mientras que su compañera Andrea Estévez Mirson le da continuidad desde estudios.

Para quien lleva desempeñándose hace 60 años en radio sin interrupciones, “el misterio del buen locutor está en principio en lo que voy a decir y, además, en cómo lo digo. La voz es el primer instrumento, todos lo sabemos, y la melodía, por supuesto, es la palabra. Eso es el qué, después está el cómo, que es la identidad de cada uno”.

“El padre de Juan Alberto Badía me tomó un examen en el ISER, cuando estaba por recibirme, y me dijo ´querida amiga usted va a ser una gran profesional´, nunca me olvido de eso. No sé si lo soy pero que tuve suerte si: de ser yo, de expresarme de acuerdo a mis sentimientos y deseos. Lo hice con alegría y con amor. Puse todo lo que se puede poner en este trabajo”, comentó.

Su amor por Reta: “Quiero más a esa casa que a la de Buenos Aires”

Por otra parte, recordó la llegada a su querido Reta, donde pasa todos los veranos. “Fue una casualidad que lo conociera. Mi hija con su marido iban a pescar y me dijo ´mamá este es el lugar para ustedes, tienen que venir a conocerlo. Entonces fuimos y me enamoré enseguida. Alquilamos dos temporadas y en ese segundo año, yo cumplo años el 26 de enero, mi marido me dijo ´Norita me voy a dar una vuelta´ y cuando volvió lo hizo con los papeles de la compra de un terreno”.

“Yo quiero más a esa casa que a la de Buenos Aires, siempre digo que el último día de mi vida lo voy a pasar al lado del y ahí estaré”, concluyó.

