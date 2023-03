Nora Solfanelli: “Todo reconocimiento es una caricia”

9 marzo, 2023

La destacada bailarina y profesora de danzas clásicas Nora Solfanelli fue reconocida en la inauguración de la Fiesta Provincial del Trigo en el Día Internacional de la Mujer.

En contacto con LU 24 dijo que “en un primer momento desistí de la invitación, porque estaba preparando unos trajes con material reciclado para la danza del viento, y ante la insistencia de quienes me convocaban a concurrir fui tranquila y expectante; cuando comenzaron a hablar del reconocimientos a mujeres me di cuenta”.

“Ahora esto es mi trabajo, yo ya cumplí con estar arriba del escenario aunque me insisten “en que me ponga la pollerita”; también estuve varios años organizando la programación de los jueves con la participación de los grupos de danza de colectividades y cuerpos de baile de folklore”, explicó.

“Gracias a Dios no me quejo, porque el año pasado también me reconocieron por mi trayectoria, también me reconoció LU 24 y el reconocimiento diario de mis alumnas, con su respeto, con su silencio y su acompañamiento, eso tengo que reconocerlo”, relató.

“Invito a que la gente que vaya a la Fiesta del Trigo para apoyar a los artistas locales, y a los que vienen, todo tiene un costo, por lo que los convoco a que vayan a disfrutarlo”, expresó.

Volver