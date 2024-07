Norma Gaído: “Pablo Garate está haciendo un excelente gobierno”

La exconcejal y expresidenta del Partido Justicialista, Dra. Norma Gaído, afirmó por LU 24 que el intendente Pablo Garate “está haciendo un excelente gobierno”.

“Estoy recontra contenta de volver a tener un gobierno justicialista a nivel local, me llena de orgullo”, aseguró.

“Comencé como concejal con un gobierno justicialista, pero después de dos años estuve siempre en la oposición porque tuvimos siempre uno vecinalista, no por eso dejo de reconocer que fue muy bueno y que tuvo mucha evolución”, expresó.

La referente de Alternativa Justicialista consideró que el intendente Pablo Garate, junto a su equipo, “está haciendo un excelente gobierno”. “Me siento totalmente identificada con Garate, el Partido Justicialista y todo el grupo que está llevando a cabo el gobierno municipal actualmente”, enfatizó.

Por otra parte, explicó que “me quedó en el tintero la parte de los geriátricos, una legislación que realmente lleve todo lo que tenga que ver con la Tercera Edad”.

“Uno de los temas que trabajamos entre todos los bloques -PJ UCR y MV- fue que los abuelos tuvieran la oportunidad de estar cubiertos, incluso en casas de familia, un hogar de abrigo con todas las comodidades sin llegar a ser un geriátrico, como si fuera una adopción de abuelos”, recordó.

“Estaba reglamentado como para ponerse en funcionamiento, incluso con ayuda económica, pero lo elevamos a la Provincia y nos rechazaron todo por la Ley de Geriátricos, yo lo seguiría peleando”, sostuvo.

Finalmente, Gaído contó que “muchas veces me preguntan y consultan” al tiempo que valoró que “nuestros políticos están bien preparados y trabajan bastante. Charlo muchísimo con Alejandro Barragán (presidente del bloque UP) y Mara Redivo (presidenta del HCD) y veo que se documentan permanentemente”.

