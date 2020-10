Norma Gaido respaldó la política sanitaria y advirtió sobre el rol de los jóvenes como transmisores

La doctora Norma Gaido, médica e histórica dirigente justicialista, respaldó la política sanitaria local en torno al coronavirus al considerar que “se tomaron las medidas necesarias”, pero admitió que “la gente, con una cuarentena larga, se ha ido relajando y, al empezar los contagios un poco tarde, nos encontramos con el virus circulando en el distrito en septiembre y octubre. Y después de lo que hemos visto en los últimos días en Claromecó y en todo nuestro medio, tendremos que tener mucho cuidado no sólo con las personas mayores sino sobre todo con los jóvenes, que se juntan y son transmisores del virus”.

En este sentido, advirtió que “no se debe permitir que los jóvenes y chicos vuelvan a clases porque no es el momento, hay una gran cantidad de contagios y sigue en aumento”.

Respecto de las medidas que tomó el Gobierno nacional, Gaido aseguró que “si en su momento no se hubiera hecho la cuarentena, el sistema de salud, ineficiente como era en el ámbito nacional y provinciales, no hubiera estado preparado en todo el país para hacerle frente al virus. No ha quedado nadie sin atender, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ese período de cuarentena estricta sirvió incluso para que el personal médico se prepare; yo misma me puse a investigar, porque para todos era algo nuevo. Los infectólogos se han encontrado con un virus distinto a todos”, admitió Gaido.

Finalmente, se mostró esperanzada en torno a la aparición de la vacuna, para marzo del año que viene. “Es la única solución; así como nos pasó con la gripe A, que se resolvió gracias a la vacunación, y eso mismo ocurre con otras patologías que se encaran con vacunación masiva, especialmente entre personal de salud y personas de riesgo”, consideró.

