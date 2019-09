“Nos soltaron la mano”: COADIS reclama a Provincia por la deuda de las becas

“Esto se viene arrastrando ya desde hace tiempo, esta semana es como que nos colmó el vaso, nos soltaron la mano. La situación es tan difícil, que hay veces que digo no quiero seguir más”, admitió con angustia Ricardo Pluis, presidente de la comisión directiva de COADIS, al referirse por LU 24 al reclamo de la deuda de becas al gobierno provincial. No les abonan desde el mes de julio.



“Pasa el tiempo y los gobernantes y seguimos igual. Un Taller Protegido, que viene a cubrir lo que el Estado no cubre, con cuatro empleados, dos de medio turno, que es el mínimo que podemos tener, paga aproximadamente 90 mil pesos de sueldos y 51 mil pesos de cargas sociales. El Ministerio de Desarrollo Social provincial manda, cuando quiere, 44.880 pesos en concepto de becas, es decir que serían 1320 pesos por operario ya que tenemos 34”, detalló.

“No se va a poder más”

“Si bien nosotros trabajamos y producimos, no nos alcanza porque no somos una gran empresa que solventa sus gastos. Yo creo que va a llegar el límite que no se va a poder más”, lamentó.

No obstante, agradeció el apoyo permanente de gente e instituciones de Tres Arroyos y la región pero “no pueden estar todo el tiempo solventando lo que tenemos que gastar”, dijo.

Pluis recordó que en marzo último estuvo en un encuentro de talleres protegidos desarrollado en Bahía Blanca, del que participó la directora de Discapacidad bonaerense, que “no nos dio ninguna solución, como llegamos nos fuimos. Lamentablemente no sé qué va pasar. Estamos todos los talleres protegidos de la región en la misma situación”, finalizó.