Notable emoción en la despedida de Matías Meo Guzmán del Concejo Deliberante (Videos)

El Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos aceptó la renuncia por motivos particulares del concejal por Cambiemos y actual presidente del cuerpo, Matías Meo Guzmán, en un punto tratado fuera del Orden del Día de la sesión Ordinaria llevada adelante este jueves por la tarde, de la que damos cuenta en nota aparte.



Con una constante, la emoción, representantes de los diferentes bloques que componen el legislativo tresarroyense despidieron a quien fue el vencedor en las elecciones del año 2017, que permitieron el acceso al Concejo y la posterior unción como Presidente del cuerpo del hoy renunciante.

Salim: “Quiero rescatar tu búsqueda de consensos y desearte mucha suerte en lo personal y en la política”

El primero en el uso de la palabra fue el titular del bloque vecinalista, Guillermo Salim, quien, visiblemente emocionado, explicó a los presentes que ya conocía “su situación personal y familiar y su decisión de dejar el cargo por estos días, y me interesa destacar el rol de presidente del Concejo Deliberante, en una persona que tiene como principal cometido generalmente la búsqueda de los consensos entre los diferentes bloques, incluso del que forma parte; ese rol no es fácil porque representa a uno de los tres poderes municipales, y si bien hemos rescatado el nombre de Luis Aramberri o Ricardo Ravella de nuestro partido, me interesa hacerlo en su persona”

Explicó que “esta situación se da en un contexto muy difícil por la que pasa el País, la Provincia y el Municipio donde a pocos días en que vamos a competir en las PASO y vemos que la política en general, según mi opinión, está pasando por una crisis, un nivel de descreimiento de la sociedad con sus representantes; vemos que los partidos políticos dejan de existir, pierden trascendencia, y de hecho ya no se utiliza mas la palabra partido político sino que ahora son “espacios” políticos. Yo me preguntaba al respecto y no logre saberlo, sino que puedo caracterizarlos como un lugar donde entran y salen personas que no representan a ideales directos sino que se incorporan pensamientos diametralmente opuestos, como sucedió con la UCR y el PJ, y veo que también quienes querían cambiar la vieja política han caído en esta actitud lamentable, donde se han integrado listas con partidos opositores que se han denunciado entre sí, y no encuentro otro fundamento que no sea la supervivencia de una persona en un determinado cargo o en una lista”.

“A pesar que todos acá defendemos la democracia, quienes con impuestos financiamos la actividad pública, y en este contexto es donde la política se ha devaluado más que la moneda de curso legal en los últimos años, nos toca despedir a la persona que ganó las últimas elecciones. Luego de esta reflexión solo me resta a título personal del bloque de del resto en los concejales desearte mucha suerte en lo personal y la actividad política”, concluyó el edil del Movimiento Vecinal.



Lescano: “Lo vamos a extrañar, no despedimos a un adversario sino que lo hacemos con un amigo, hasta la vuelta compañero”

La concejal por el bloque de Concejales de Todos, Tatiana Lescano, a su turno expresó: “no podemos decir que esta despedida nos sorprende, ya que el proyectó de familia que soñó con Elena lo aleja de Tres arroyos”.

“Este tresarroyense que supo abrirse su camino sobresaliendo en las aulas y ganándose un lugar en la política, sabemos de sus valores, es una persona que abrió más las puertas del Concejo a la comunidad, despedimos hoy a quienes supimos aceptar respetar como Presidente de este cuerpo lo vamos a extraña y seguramente no despedimos a un adversario sino que lo hacemos con un amigo”, e hizo referencia a una bendición irlandesa, tras lo cual expresó “Hasta la vuelta compañero”.



Andrea Montenegro: “Te acompañé en tu orientación vocacional y ví tus aptitudes”

“Le pido permiso para tutearlo”, dijo la concejal Andrea Montenegro, quien aclaró luego que “Fui parte de acompañarte en tu proceso de orientación vocacional, en esa búsqueda que no fue sencilla porque cuando somos chicos nos cuesta elegir y si bien la carrera la definiste vos siempre vi que tenías aptitudes para lo social. Bien vas a poder trabajar en otro rol, siempre en el ámbito de lo social y más allá de las diferencias o no de nuestras banderas políticas o no, Siempre vi mucho compromiso de tu parte, estrenamos el lugar de nuestras bancas, vos como Presidente y yo como concejal y entiendo que esa apertura que le dimos al Salón Blanco y ese entusiasmo fue contagiosa. Agradecerte el acompañamiento en el rol que tuviste y alentarte que sigas en el espacio que elijas o sigas eligiendo, sé que tu rol de presidente termina hoy pero la política es lo que a vos te cabe y es lo que a vos te gusta. Desearte lo mejor en lo personal por lo que cuando ese bebé aparezca, contame”.



Fhurer: “Sos una persona que tiene gran futuro político”

Dije alguna vez que hay que cortar con tanta dulzura, en algún momento difícil de alguna alocución, y hoy lo vuelvo a repetir, y por su puesto adhiero a quienes hablaron anteriormente por la amplitud, màs que nada quiero recordar tu actitud, de tu cuota de tutor ante tu poca experiencia en el concejo, y como Presidente, cuando una charla o un mate era positivo, es más, cuando yo no tenía espacio físico, mi bloque era el del Presidente”.

“Recalco que las decisiones de vida son importantes, no importa la etapa, el año o la edad, voy hoy estas priorizando tu familia, tu proyecto de vida, y entiendo que es una decisión muy difícil con las miserias que se viven en la vida, y reconocer hoy a una persona que a Tres Arroyos le hizo muy bien a la política, creo que era un buen proyecto político en Tres Arroyos, pero la prioridad estuvo en la familia, sos una persona que tiene un gran futuro político, no dejo de reconocer lo que has logrado en este Concejo”.



Federico: “Siempre escuché tus consejos, me quedo con el Matías amigo”

El concejal Julio “Pity” Federico, al hablar en el recinto afirmó “he tenido la suerte de cuando llegue a este Concejo tuve dos presidentes Luis Aramberri y vos, siempre te escuché tus consejos, y siento que se nos va un cuadro muy importante de la ciudad de Tres Arroyos. Vos elegiste, y ojala que la vida nos vuelva a encontrar, disfrutá mucho de todo lo que venga, tenés un futuro impresionante porque de la política no te vas a ir y sé que estarás siempre cuando te necesite me quedo con ese Matías compañero”.



Espeluse: “Es un sentimiento encontrado te vamos a extrañar, gracias por todo lo que has hecho”

Para nosotros como bloque es un sentimiento encontrado por la felicidad de dar lugar a dejarte volar, siempre hemos dicho que lo que valen son los valores familiares y luego la política. Ha sido un gran orgullo tenerte como presidente del concejo y has pasado a ser un amigo y has dado una gran lección de ciudadanía de construcción cívica que tanto bien Guillermo - Salim - transmitía y que nos cuesta a los argentinos volver a retomar, siempre te vas a destacar en tu vida y orgullosamente como tresarroyenses sabemos de esa manera nos vas a representar donde estés, que sin dudas será exitosamente. Felicitaciones y gracias por todo lo que has hecho, y por todo lo que le has dado a este recinto y a nosotros como bloque, te vamos a extrañar”.



Suhit: “Destaco la voluntad de construir políticas públicas que le resuelven la problemática a la gente”

Sebastián Suhit se sumó “ a todas las expresiones y me parece que podríamos tener un candidato de unidad, destaco fundamentalmente la honestidad intelectual, la voluntad de construir políticas públicas que le resuelvan los problemas a la gente más allá de lineamientos que se anteponían a tus creencias y creo que eso es destacable a la hora de fijar una posición”.

“Decir también que siempre fuiste un excelente Presidente, buscaste los consensos, y creo que fue efectivo, y en lo personal te conocí como un adversario político y luego de mucho tiempo en común, muchas charlas y debates despido un amigo. Sé que estas en pos de tu felicidad, seguramente la vida nos va a volver a cruzar. Sé que sos una persona afín a Monzó y hoy Monzó es un compañero que hoy se está sumando al Frente y que seguramente nos volveremos a encontrar”, concluyó.



Meo Guzmán y el poema de Galeano en la despedida

Finalmente quien dejó su último mensaje fue el propio Meo Guzmán, emocionado también ante el momento, y dijo “sé que tenemos una relación personal linda con casi todos, me emocionan las palabras y sé que es un momento raro en la política. No pensaba escribir ningún discurso, pero luego decidí hacerlo porque temí no poder hablar. Y luego detalló recuerdos de cada uno de los concejales transcurridos mientras duró su mandato, y entre otros términos sostuvo: “Presidí el Concejo durante un año y medio y ustedes me enorgullecen con sus palabras, fue un honor compartirlo con ustedes, y cuando me toco hablar al inicio de este año legislativo consideraba que debía tener confianza y consenso y creo que construyendo proyectos colectivos se puede modificar la realidad. La política parece haberse inundado de quienes no piensan así como si la utopía hubiera cedido, pero los que tenemos vocación publica tenemos la obligación de abrazarnos a quienes leen muchas encuestas y pocos libros a los que renunciaron la empatía para someterse a los egos, a quienes no se angustian por un jubilado o un pibe que la pasa mal, a los tibios y a quienes la política y sentimiento pueden separarse sin problemas. En este ámbito pudimos tener posicionamientos tácticos o ideas distintas pero sin lugar a dudas son parte de la represa colectiva del rio individual de los desaprensivos”.

Me tocó enfrentarme con el Pity, tipo mañero leal, actor teatral de quien extrañare sus comentarios y charlas políticas, me llevo un lindo recuerdo de las opiniones políticamente incorrectas de Fhurer, las “bombitas del concejal Garrido, las Leliq del Concejal Suhit, los reclamos en modo zen de la concejal Montenegro”, relató.

Voy a extrañar mis discusiones en mi bloque, las discusiones con el “concejal londinense” como le llamo a Espeluse por estar siempre de punta en blanco, las discusiones con la concejal de Grazia, las “alemaneadas”, la palabra tranquilizadora de Peto, que hoy no está”, graficó.

Quiero agradecer a quienes me hicieron llegar a este lugar, al secretario Pablo con quien también dialogamos de cuestiones que están lejos de la política; a Coca y Omar que siempre estuvieron; a la prensa, en especial a mis viejos que siempre han estado y han sido sostén fundamental en la vida en general y a quienes les debo mucho de mi vida profesional, para ellos el amor de siempre”.

Finalmente, sostuvo “Cuando yo empecé a trabajar en un despacho en la Cámara de Diputados tenía 21 años, unas rastas largas y había impreso en grande y colocado en la puerta del despacho un poema de Eduardo Galeano que para mí es una guía en la política y siempre trato de releerlo porque creo que es lo que debe ligar a quienes están el cuestión publica para los que menos tienen el cuento seguramente muchos lo conozcan, se llama los nadies y dice: “Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la Liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos: Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos. Que no hacen arte, sino artesanía. Que no practican cultura, sino folklore. Que no son seres humanos, sino recursos humanos. Que no tienen cara, sino brazos. Que no tienen nombre, sino número. Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica Roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata”.

Seguidamente Meo Guzmán se saludó con los ediles de las diferentes bancadas y los asistentes y luego el concejal Groenenberg, quien asumió formalmente la presidencia del cuerpo dio por concluída la sesión, entre los aplausos de quienes estaban en el recinto.