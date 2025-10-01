Novedades Para la Fiesta de la Cerveza que organiza el CAS “Fortín Machado”

A medida que pasan los días se conocen avances en la organización de la tradicional Fiesta de la Cerveza que anualmente ofrece a la comunidad el CAS “Fortín Machado” de nuestra ciudad, con el fin de obtener nuevos recursos a ser volcados completamente a la obra de servicio en colegios, escuelas y jardines de la ciudad y el partido. Uno de los datos a tener en cuenta es que se vence el plazo para adquirir tarjetas anticipadas con descuento.

Será la trigésima cuarta edición y se fijó como fecha el sábado 18 de octubre en el salón de fiestas de la Sociedad Italiana. Como novedades de estas horas se confirma la llegada de los barriles para servir la codiciada cerveza tirada, también se esboza un menú muy completo, se dispuso el sorteo de una bicicleta entre los asistentes como así también premios sorpresivos que irán apareciendo en el transcurso de la noche.

La animación musical estará a cargo del DJ Bruno Chiquette y se advierte a los interesados que el valor de la entrada que incluye gastronomía generosa, canilla libre de cerveza y bebidas sin alcohol, se fijó en 45 mil pesos hasta este fin de semana, ya que el lunes el precio pasará a 50.000. Las reservas se hacen en el teléfono 2983 388818, por Instagram a @CASFORTINMACHADO y por facebook a casfortinmachado.ta

