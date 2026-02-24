Novedosa propuesta en la Cacuri: “Especial Cookies”

Desde el 17 marzo, la Biblioteca Pública “Vicente P. Cacuri” del Sindicato Empleados de Comercio de Tres Arroyos, se desarrollará la novedosa propuesta gastronómica “Especial Cookies”.

En este taller de cocina, que contará con seis encuentros, los participantes conocerán técnicas, secretos y recetas para lograr texturas y sabores diversos de las galletitas.

Una vez finalizado dicho taller, se realizará otro: “El mundo en tu cocina”, con recetas típicas de diferentes países, aprendiendo ingredientes y sabores característicos.

Por otra parte, desde la Cacuri informaron que “se abre por segundo año consecutivo el Taller de Cocina Consciente, un espacio para conocer y utilizar distintos ingredientes fomentando una alimentación saludable y libre de ultraprocesados”.

En todos los casos, el cupo es limitado y las actividades, aranceladas, tienen descuentos para afiliados al Sindicato Empleados de Comercio y socios de la Biblioteca Cacuri.

Para solicitar mayor información, comunicarse al 2983-574381.

