Novedoso: Hugo Ruesga Inmobiliaria ofrece campos en Estados Unidos

14 mayo, 2021 Leido: 253

Hugo Ruesga, es un estudio Inmobiliario de la ciudad de Puan, especializada principalmente en campos y estancias, y actualmente, como novedad, tiene a la venta campos en Estados Unidos. Ruesga comentó en LU24 sobre esta oferta en particular, y en general sobre la actualidad del mercado inmobiliario.

“Hace años que no vienen extranjeros a comprar tierras a la Argentina” expresó el empresario, haciendo referencia a que no les conviene invertir por las fluctuaciones del dólar en nuestro país. Lo que sí, suele suceder, y así lo afirmó Ruesga, son “inversiones de argentinos, en propiedades en el exterior”, y detalló “es muy común que muchos argentinos tengan campos en Uruguay también, porque es mucho más cerca, pero en EEUU es interesante, porque la gente pone su capital en un campo, y se alquilan muy bien, y por otra parte, mucha gente también compra departamentos en Miami”.

En ese sentido, afirmó que “es una inversión muy segura, porque las reglas del juego no cambian si cambia el presidente, y eso da tranquilidad, porque no son cosas que pasen en Argentina” además sostuvo que “hay otras facilidades, y la gente que puede hace inversiones allá, es para grupos muy reducidos, pero nosotros que nos dedicamos a esto nos tenemos que adaptar a las variables del mercado”.

Por otra parte, comentó en general sobre el mercado inmobiliario en Puan y se le consultó sobre la falta de propiedades para alquilar “en ésta inmobiliaria el punto más fuerte es la venta en campos, pero tenemos un departamento urbano que trabaja en Puan, Pigüé y Coronel Suarez y Bahía Blanca, y también en Capital Federal y La Plata” y en cuanto a las dificultades para conseguir propiedades en alquiler expresó “cuesta el tema del alquiler, y más ahora, con el tercer año de la ley de alquiler, que muchos propietarios prefieren no alquiler, principalmente porque el último año terminan cobrando muy poco”. En cuanto a la ley de alquileres puntualizó “ha hecho que la gente prefiera vender las propiedades hasta ese momento tenerlas cerradas”.

En referencia a esto, aseguró que “a nosotros no nos perjudico, perjudica al propietario, aunque la idea fue favorecer al locatario, a la larga es negativo porque el propietario tiene la posibilidad de elegir, y elije venderla” y concluyó “lo que quiso ser una buena medida para el locatario, está demostrado que es negativo”.

En cuanto a la venta de lotes en el sector rural, indicó “la gente sabe que la mejor forma de guardar su capital es en tierra” y además “si bien no hay muchísima demanda, pero el mercado está tranquilo, pero como hay tan poca oferta las propiedades se venden, nosotros hemos tenido suerte, donde eran tan difíciles las operatorias, juntar a las partes, y demás, se hicieron operaciones” finalizó Ruesga.

