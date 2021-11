Noviembre cerrará en la zona como el mes con menos casos de coronavirus desde junio de 2020

Gracias al avance de la vacunación, los 15 distritos que conforman Región Sanitaria I, entre ellos Tres Arroyos, cerrarán noviembre con el registro más bajo de contagios por Covid-19 de los últimos 17 meses.

En las últimas cuatro semanas los casos acumulados fueron 116 en Bahía Blanca y la zona. Para hallar un registro más bajo hay que remontarse al sexto mes del año pasado, cuando hubo 76.



En cuanto a las víctimas fatales, durante el último mes se registró una (en Bahía Blanca). En este caso, es el número más bajo desde abril de 2020. El dato central a destacar es la meseta baja en la que se mantienen los contagios desde inicios de noviembre.

En la última semana de octubre los casos acumulados en la región habían sido 63. De allí en más, en las cuatro de noviembre los registros marcaron 26, 35, 30 y 25 contagios, respectivamente.

De esos 116 casos totales, Bahía Blanca registró 63 (54,3%), mientras que Patagones tuvo 26 (22,4%). El resto de los distritos no superó los dos dígitos, y cinco de ellos ni siquiera tuvieron que lamentar nuevos casos.

Los casos activos, por otro lado, mostraron en este período un comportamiento alentador, ya que bajaron de 47 a 33.

Al cierre de este informe Bahía Blanca tenía 20 contagios en curso, seguida por Patagones, con 7, y Coronel Suárez, con 2. Tres Arroyos, Coronel Rosales, Saavedra y Adolfo Alsina tenían apenas uno, mientras que Villarino, Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Puan, Tornquist, Guaminí, Adolfo Gonzales Chaves y Monte Hermoso no tenían ninguno.

En cuanto a los fallecimientos, hubo uno en el curso del mes (al menos, hasta el cierre de este informe estadístico).

En este apartado el dato más destacado es que Adolfo Alsina llegó a la semana 19º sin registrar víctimas fatales, mientras que Coronel Rosales y Guaminí arribaron a la número 16.

Renuencia a vacunar a menores

“La situación sigue siendo buena, pero no hay que descuidarse y hay que seguir vacunando”, insisten desde Región Sanitaria I. Esta semana el titular de ese organismo, Maximiliano Núñez Fariña, reconoció que hay preocupación por la renuencia de muchos padres a vacunar a los menores de 12 años. Según detalló, 1 de cada 3 chicos de esa edad aún no fue anotado para recibir las dosis.

“En Bahía, por ejemplo, la población estimada es de 36.000 chicos (de 3 a 11 años). De ese total, apenas unos 21.700 están inscriptos”, detalló el funcionario.

Otro aspecto que genera alerta -dijo- es el alto porcentaje de personas de entre 18 y 35 años que no ha ido a colocarse la segunda dosis.

“Por eso hay que recordar que la pandemia no se terminó y que parte del mundo está complicado con los rebrotes”, completó.

El resto del operativo de vacunación marcha bien. De hecho, cinco partidos de la región ya vacunaron con dos dosis a más del 80% de su población estable, mientras que otros seis lo hicieron con más del 70%.

El distrito que más ha avanzado es Puan, que ya inmunizó con dos dosis al 84% de sus habitantes. De acuerdo con las estimaciones de Región Sanitaria I, allí quedan menos de 1.300 personas sin vacunar y otras 1.100 que esperan la segunda dosis. El resto -12.645- ya recibió el esquema completo.

Otros partidos que superan el 80% de cobertura con dos dosis son Coronel Dorrego (83,2%), Tres Arroyos (82,5%), Adolfo Gonzales Chaves (82,2%) y Coronel Pringles (80,6%).

Entre los que menos vacunaron, en tanto, están Villarino (55,7% de cobertura con dos dosis respecto de su población total), Guaminí (68,4%), Coronel Rosales (68,6%) y Coronel Suárez (69,9%).

En total, 494.666 personas han recibido los dos componentes de la vacuna en el ámbito de Región Sanitaria I. Esto representa el 72,7% de la población total estimada, que es de 680.194 habitantes.

Las personas con una dosis que están esperando a recibir la segunda, en tanto, son 76.016, y quienes aún no fueron vacunados son 109.512.

En cuanto a las terceras dosis o refuerzos, en lo que va del mes se aplicaron 28.154.

