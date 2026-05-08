Nueva avena disponible en la Asociación Cooperadora de la Chacra Barrow
Desde la Cooperadora de la Chacra Experimental Integrada Barrow se informó que ya cuentan para la venta con Avena Bonaerense MDA – INTA LOLA, una nueva variedad desarrollada en la institución, ideal para potenciar la producción agropecuaria.
Ventajas:
Excelente producción de forraje y grano.
Muy buen comportamiento frente a roya y frío.
Gran capacidad de rebrote y ciclo intermedio.
Ideal para verdeo, cobertura, rollos y ensilado.
Consultas y ventas en la Asociación Cooperadora de la Chacra Barrow.