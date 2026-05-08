Nueva avena disponible en la Asociación Cooperadora de la Chacra Barrow

8 mayo, 2026 0

Desde la Cooperadora de la Chacra Experimental Integrada Barrow se informó que ya cuentan para la venta con Avena Bonaerense MDA – INTA LOLA, una nueva variedad desarrollada en la institución, ideal para potenciar la producción agropecuaria.

Ventajas:

Excelente producción de forraje y grano.

Muy buen comportamiento frente a roya y frío.

Gran capacidad de rebrote y ciclo intermedio.

Ideal para verdeo, cobertura, rollos y ensilado.

Consultas y ventas en la Asociación Cooperadora de la Chacra Barrow.

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