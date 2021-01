Nueva Comisaría: el arquitecto del Ministerio sugirió elevar ya el anteproyecto edilicio (videos)

22 enero, 2021 Leido: 1024

El Ministerio de Seguridad envió, cumpliendo el compromiso asumido por su titular Sergio Berni con las autoridades municipales, al arquitecto Sergio Pérez Esandi para conocer el predio en el que podría instalarse la nueva Comisaría Primera de Tres Arroyos. Pérez Esandi recorrió el lugar acompañado por el intendente Carlos Sánchez, el secretario de Obras Públicas Mario Izurieta, Claudio Cuesta de la Secretaría de Seguridad y el concejal Francisco Santarén. Y sugirió a sus interlocutores que vayan armando el anteproyecto edilicio, con las especificaciones técnicas que se les brindarán desde la cartera que conduce Berni.

En principio, el predio municipal ubicado en Pedro N. Carrera y avenida Güemes no presenta objeciones para radicar allí la dependencia policial, que según el intendente Sánchez, podría albergar también a otras reparticiones como la Policía Científica y la Subdelegación de Investigaciones.

“Tenemos el proyecto de una nueva comisaría desde hace años, y cuando estuvo hace pocos días el ministro Berni, nos aseguró que vendría un arquitecto para empezar a trabajar. Eso se cumplió, por lo que nosotros vamos a elevar un anteproyecto con lo que nosotros pretendemos, ellos le harán las correcciones pertinentes y luego empezaremos a profundizar el tema del presupuesto y demás. Al profesional que vino le gustó la zona y el terreno, así que eso es un paso importante”, aseguró el jefe comunal.

“Además de la cuestión estratégica de unir dependencias, esto resultará más cómodo para la gente. Y el predio es ideal también porque cumple con la disposición que indica que las comisarías no tienen que estar en el microcentro de las ciudades; esta estaría en una ubicación adecuada en cuanto a accesos y además no muy lejos de la zona céntrica”, completó el mandatario.

Izurieta, por su parte, consideró que “las necesidades que plantean este tipo de edificios han ido cambiando. La mayoría de las comisarías de la zona son casas antiguas, adaptadas, pero los conceptos han variado, así que teniendo el asesoramiento del Ministerio seguramente vamos a poder avanzar”.

