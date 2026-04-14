Nueva donación del Club 24 de abril por más de 2 millones

14 abril, 2026 10

El Club Tres Arroyos 24 de Abril, con la utilidad obtenida en el Sexto Paseo de Baquets y Cia., realizó una donación de diferentes elementos por $ 2.044.000 a los Bomberos Voluntarios de Claromecó.

La misma consistió en:

Dos kit de inmovilización espinal adulto y dos kit pediátricos.

Dos férulas de inmovilización moldeables.

Dos oxímetros de pulso digital.

Un mazo de boleo con hacha.

Seis linternas tácticas recargables.

Cinco bicheros telescópicos extensibles.

“Agradecemos a Baquets y Cia Tres Arroyos por confiarnos la atención del comedor y cantina y a todos los que participaron del mismo que han permitido esta importante donación”, destacaron en un comunicado.

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