Nueva donación del Club 24 de abril por más de 2 millones
El Club Tres Arroyos 24 de Abril, con la utilidad obtenida en el Sexto Paseo de Baquets y Cia., realizó una donación de diferentes elementos por $ 2.044.000 a los Bomberos Voluntarios de Claromecó.
La misma consistió en:
Dos kit de inmovilización espinal adulto y dos kit pediátricos.
Dos férulas de inmovilización moldeables.
Dos oxímetros de pulso digital.
Un mazo de boleo con hacha.
Seis linternas tácticas recargables.
Cinco bicheros telescópicos extensibles.
“Agradecemos a Baquets y Cia Tres Arroyos por confiarnos la atención del comedor y cantina y a todos los que participaron del mismo que han permitido esta importante donación”, destacaron en un comunicado.