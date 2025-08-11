Nueva edición del Concejo Deliberante Estudiantil

Se aproxima una nueva edición del Concurso Estudiantil “Los Estudiantes y el Concejo Deliberante”, a realizarse este mes con participación de cinco bloques conformados por estudiantes de las escuelas secundarias de la ciudad de Tres Arroyos, de Claromecó, de Reta y de Orense.

Ellos son: “La Fuerza del Futuro”, de la EES N°2 de Tres Arroyos; “Voces del Pueblo”, de la EES N°8 de Orense; “Mentes en Claro”, de la EES N°10 de Claromecó; “Construyendo Reta”, de la EES N°5 de Reta; y “Junta Estudiantil por la Igualdad”, de la EES N°1 de Tres Arroyos.

Los y las estudiantes, que ya presentaron sus proyectos en la Secretaría del HCD, debatirán el próximo viernes 22 en comisiones las diferentes propuestas, a partir de las 8.30 horas; al viernes siguiente, el 29, también a las 8.30 horas, se llevará adelante la sesión en donde cada bloque podrá defender sus ideas y se pondrán a consideración los proyectos. Allí mismo, el jurado evaluará el desempeño de los estudiantes y elegirá al ganador de la Edición 2025.

Se invita a que se acerquen a escuchar las voces de los jóvenes, que mucho tienen para decir.

