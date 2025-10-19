Nueva edición del Festival de Atletismo Infantil en la Pista Municipal “Rubén González”

19 octubre, 2025 20

Este domingo, la Pista Municipal “Rubén González” fue escenario de una nueva edición del Festival de Atletismo Infantil, una jornada pensada para que los más chicos disfruten del deporte, el movimiento y la amistad, organizada por Belén Iardino y la dirección de Deportes de la Municipalidad.

Con una muy buena participación y acompañamiento de la familia y vecinos que se acercaron a las instalaciones linderas al Polideportivo Carlos Alberto Rivada, se realizaron pruebas en diferentes categorías, con edades que fueron desde los 3 a los 12 años en distintas distancias, que permitieron disfrutar del aire libre y fomentar valores deportivos desde la infancia.

