Nueva edición del Programa de Orientación Vocacional de CRESTA

29 marzo, 2023

Se presentó hoy en CRESTA a una nueva edición del Programa de Orientación Vocacional que se lleva adelante en la institución educativa.

Las psicólogas Anahí Peetoom y Florencia Quiroga estarán a cargo, como sucede año a año, del mismo, yendo a los distintos establecimientos educativos, para poder acercar herramientas a quienes cursan el último año del secundario.

“Tres Arroyos tiene 11 instituciones secundarias, de las cuales con nuestros talleres alcanzamos entre 500 y 600 jóvenes, y el hecho de acercanos a las escuelas implica que ningún joven se quede sin su orientación. Hacemos un recorrido institucional para que conozcan CRESTA y qué carreras se dictan, pero también les mostramos las carreras que hay en Tres Arroyos y la zona y su relación con el mundo del trabajo”, indicaron las profesionales.

Por su parte, la coordinadora Gabriela Hoffmann aseguró que “hace años que acompañamos a los jóvenes no solo en sus intereses y gustos, sino también en la posibilidad de aprender oficios; la orientación tiene que ver con un proyecto de vida, con qué quiero, cuánto me conozco, cuál es mi potencial. Que dos psicólogas estén cerca de ellos en el último año del secundario, donde hay muchas dudas en varios aspectos, es muy importante. Incluso trabajar para que en el futuro, quienes no están convencidos de seguir una carrera puedan hacerlo o tener una capacitación que les permita alcanzar los objetivos de un proyecto a futuro”.

Volver