Nueva egresada del Centro de Estudios Universitarios Virtuales

15 junio, 2021 Leido: 53

El Centro de Estudios Universitarios Virtuales felicita a la egresada Dra. Grace Marlowe, quien recibió el título de la carrera Abogacía de la Universidad UCASAL.

“En estos tiempos difícil, son estas cosas que nos hacen sentir felices de pertenecer a los sueños que llegan a su fin, después de mucho sacrificio y perseverancia”, expresaron desde la institución.



Además informaron que cuentan con pasantías en fiscalía y defensoría de la ciudad de Tres Arroyos, “y en este caso particular Grecia ya se encuentra trabajando en una de ellas, no estuvo de paso, si no que se transformó en su lugar de trabajo”.

Las personas que estén interesadas en inscribirse en algún curso, carrera o diplomatura, pueden consultar por mail a [email protected], por teléfono al 2983- 424229, o acercándose a la sede de San Lorenzo 38 de 10 a 12 y de 16 a 19 hs. siempre respetando los protocolos sanitarios.

La Universidad UCASAL tiene un 20% de bonificación en la matricula.

Volver