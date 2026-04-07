Nueva entrega de equipamiento para el Hospital de San Cayetano

7 abril, 2026 0

Con una inversión cercana a los 3 millones de pesos, en una nueva acción de fortalecimiento del sistema de salud, se concretó la entrega de equipamiento e insumos destinados al Hospital Municipal de San Cayetano y al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS), beneficiando especialmente a sectores como cocina, costura, oftalmología y terapia.

Entre los elementos adquiridos se destacan una multiprocesadora, utensilios de cocina, insumos textiles y un equipo de frío/calor para el CAPS, además de un televisor y aparatología para el área de oftalmología que llegará en los próximos días.

“Estas compras fueron posibles gracias al acompañamiento constante de la comunidad, ya sea adquiriendo el bono contribución o participando en los eventos donde la Cooperadora se hace presente”, destacaron.

Asimismo, pusieron en valor el aporte de una empresa proveedora, que donó equipamiento adicional en reconocimiento a la seriedad y compromiso en la gestión. En esta oportunidad fue una bomba de infusión continua para ser utilizada en terapia, quirófano o ambulancia.

Estos elementos fueron recibidos por la Secretaria de Salud, Daniela Skaarup; el Director de Hospital, Tomás Fernández y el Director adjunto, Edgardo Macaluso. Las autoridades expresaron su “satisfacción por continuar mejorando las condiciones de atención y la importancia del trabajo articulado para dar respuesta a las necesidades del sistema de salud local”.

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