Nueva etapa de créditos al Impulso bonaerense

Desde la Dirección de Industria Comercio y Emprendedurismo de la Municipalidad de Tres Arroyos se informa que se encuentra abierta una

nueva etapa de los créditos al Impulso Bonaerense.

La Provincia de Buenos Aires acaba de anunciar el lanzamiento de esta tercera etapa para impulsar el desarrollo de comercios locales e incentivar la compra de productos de industria nacional. Con esta medida se intenta reactivar en parte a dos de los sectores más golpeados por la actual coyuntura económica. Los destinatarios de los créditos que cuenten con certificado MiPyME podrán acceder a un crédito subsidiado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación

Tecnológica el cual bonificara hasta en un 55% sobre la TNAV para el caso de comercios liderados por mujeres y/o identidades no binarias y hasta un 50% en el caso del resto de los solicitantes. Pudiendo devolver en un plazo único de 12 meses con 3 meses de gracia.

https://www.gba.gob.ar/produccion/creditos_impulso_comercio_bonaerense

