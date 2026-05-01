Nueva etapa del Programa de Salud Escolar Bonaerense en el distrito

1 mayo, 2026 0

En Tres Arroyos se puso en marcha una nueva etapa del Programa de Salud Escolar Bonaerense, una política que articula el trabajo entre las áreas de Salud y Educación con el objetivo de realizar controles médicos a estudiantes del nivel primario en todo el distrito.

Durante esta etapa, se prevé alcanzar a un total de 900 alumnos y alumnas de 20 escuelas.

La iniciativa, impulsada de manera conjunta con la Provincia de Buenos Aires, busca reforzar el acceso a la salud y promover el cuidado integral en el ámbito educativo.

En las recorridas por los establecimientos, los equipos sanitarios implementan un circuito de atención que incluye controles oftalmológicos, odontológicos, pediátricos y nutricionales, además talleres de salud bucal.

Estas evaluaciones permiten detectar de forma temprana posibles afecciones y garantizar el seguimiento adecuado para cada estudiante.

Desde el equipo de promotores de salud comunitaria de la provincia destacaron la importancia de este trabajo articulado: “La coordinación entre los equipos de salud y las instituciones educativas es clave para garantizar que las políticas de prevención lleguen a cada estudiante, independientemente de la escuela a la que asistan”.

De esta manera, el Programa de Salud Escolar se consolida como una herramienta fundamental para promover el bienestar infantil, acercando servicios esenciales y fortaleciendo el vínculo entre la salud pública y la educación en Tres Arroyos.

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