Nueva etapa del Programa de Salud Escolar Bonaerense en el distrito
En Tres Arroyos se puso en marcha una nueva etapa del Programa de Salud Escolar Bonaerense, una política que articula el trabajo entre las áreas de Salud y Educación con el objetivo de realizar controles médicos a estudiantes del nivel primario en todo el distrito.
Durante esta etapa, se prevé alcanzar a un total de 900 alumnos y alumnas de 20 escuelas.
La iniciativa, impulsada de manera conjunta con la Provincia de Buenos Aires, busca reforzar el acceso a la salud y promover el cuidado integral en el ámbito educativo.
En las recorridas por los establecimientos, los equipos sanitarios implementan un circuito de atención que incluye controles oftalmológicos, odontológicos, pediátricos y nutricionales, además talleres de salud bucal.
Estas evaluaciones permiten detectar de forma temprana posibles afecciones y garantizar el seguimiento adecuado para cada estudiante.
Desde el equipo de promotores de salud comunitaria de la provincia destacaron la importancia de este trabajo articulado: “La coordinación entre los equipos de salud y las instituciones educativas es clave para garantizar que las políticas de prevención lleguen a cada estudiante, independientemente de la escuela a la que asistan”.
De esta manera, el Programa de Salud Escolar se consolida como una herramienta fundamental para promover el bienestar infantil, acercando servicios esenciales y fortaleciendo el vínculo entre la salud pública y la educación en Tres Arroyos.