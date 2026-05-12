Nueva feria de ropa del CAS Fortín Machado

12 mayo, 2026 0

Este martes y miércoles, el Club Amistad y Servicio (C.A.S.) Fortín Machado lleva a cabo una nueva Feria de Ropa y Calzado con el fin de recaudar fondos para continuar colaborando con las instituciones educativas del distrito.

Desde la entidad, informaron que en calle Sarmiento 420, de 10 a 16 horas, se puede encontrar una amplia variedad de ropa y calzado disponible para todas las edades y para toda la familia.

Asimismo, invitaron a recorrer la feria y sumarse a esta noble causa.

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