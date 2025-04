Nueva Ley para deudores alimentarios morosos en la provincia de Buenos Aires

15 abril, 2025

El gobernador Axel Kicillof promulgó la nueva Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) de la provincia de Buenos Aires, recientemente sancionada por la Legislatura bonaerense.

Kicillof explicó el trasfondo político de esta medida: “Es un compromiso de nuestro gobierno. A veces dicen ‘Hacen tal cosa para irritar o para provocar o para contrastar con el gobierno nacional’. Y yo lo que tengo para decir es que no es un problema nuestro de posicionamiento político… estas cosas que hacemos no son para provocar a Milei, a su gobierno, a su ideología retrógrada, sino que son un mandato para nuestro gobierno”.

La nueva reforma tiene como principal objetivo agilizar el proceso de inscripción y fortalecer las herramientas estatales para garantizar el pago de la cuota alimentaria en beneficio de los más chicos. Según datos del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, 7 de cada 10 mujeres no reciben aportes económicos del progenitor.

Desde ahora, el deudor deberá ser inscripto desde el primer incumplimiento del pago, por lo que no será necesario esperar tres cuotas consecutivas o cinco alternadas como ocurría anteriormente. Además, se amplía el alcance del registro a empleadores y acreedores que, habiendo sido intimados judicialmente, no cumplan con su responsabilidad solidaria, como lo establece el Código Civil y Comercial.

Otra de las modificaciones relevantes incluye la posibilidad de suspender los trámites de habilitación de comercios o industrias para deudores alimentarios. Sin embargo, se contemplan excepciones: si no existe otra fuente de ingreso, se podrá otorgar un permiso provisorio bajo la condición de regularizar la deuda. Asimismo, los inscriptos en el RDAM quedarán inhabilitados para formar parte del Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

