Nueva manifestación de Pensamiento Crítico: "la resolución de la Municipalidad viola los derechos humanos" (video)

7 enero, 2022 Leido: 1

Una nueva manifestación del grupo Pensamiento Crítico se registró pasado este mediodía frente al Palacio Municipal, y además de manifestarse en contra del pase sanitario, sus integrantes distribuyeron panfletos que instan a “presentarse en la Comisaría” e “iniciar un pedido de investigación por muerte dudosa” si se tienen “sospechas de que algún ser querido pudo haber fallecido a causa de las vacunas contra el Covid 19”.

El concejal Julio “Pity” Federico conversó con uno de los integrantes del grupo, Manuel Guzmán, ya que desde los manifestantes partieron cuestionamientos respecto de la vacunación y otras medidas oficiales. Federico les aseguró que estaba dispuesto a recibirlos en una reunión en el Concejo.

En tanto, Guzmán aseguró a LU 24 que la adhesión del Municipio a la resolución del gobernador Axel Kicillof respecto del pase sanitario “es una violación de los derechos humanos, de la dignidad humana. Lo masivo no es necesariamente correcto, el nazismo lo fue y cometió actos de lesa humanidad”.

“Se denuncia menos del 10% de los efectos adversos de la vacuna, y de la misma forma, aunque no se manifieste, la gran mayoría de la gente no acompaña el pase sanitario. Lo que hay es una fuerte intención de construir una sensación social a favor del pase sanitario, pero eso está lejos de la realidad de la calle”, sostuvo.

