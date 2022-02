Nueva profesional: Agustina Pissoni se recibió de Técnica Superior en Administración de Empresas

9 febrero, 2022 Leido: 56

Agustina Julia Pissoni se recibió, en diciembre del 2021, de Técnica Superior en Administración de Empresas, cursó sus estudios superiores en el Instituto ISIV. En este marco, dialogó con LU24 sobre su experiencia y dijo que “desde la secundaria siempre elegí la modalidad de economía, siempre me gustó el tema de los números y demás, tuve la idea en mente. Puede encontrar la carrera acá para hacerla a distancia”.

“Estudié tres años para terminar la Tecnicatura. Lo más importante fue el haberme recibido en mi casa, el rendir mis últimas materias con mis papás, además la cuestión económica. Por otro lado, estudiar de forma virtual te facilita la posibilidad de poder elegir tus horarios, por ejemplo, yo trabajé y estudié a la vez, pude organizar mis horarios”, destacó.

“Cuando me recibí fue el día más importante, pude compartir la emoción con mis papás. Fue un momento hermoso a pesar de la pandemia. El Centro de Estudios Universitarios Virtuales siempre me brindó la confianza y lo que necesitaba. La comodidad y la ayuda que me han dado me sirvió mucho”, finalizó.

Para más información sobre las carreras y tecnicaturas disponibles, comunicarse con el Centro de Estudios Universitarios Virtuales de Tres Arroyos al (02983)-424229, por WhatsApp al 2983-528451 o por email: [email protected]

Volver