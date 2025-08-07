Nueva sesión del Concejo Deliberante

7 agosto, 2025 0

Esta mañana, se desarrolló la 11ra. Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos en el recinto del Salón Blanco del Palacio Municipal, con presencia de 16 concejales.

De los despachos de la Comisión de Turismo, Cultura y Deportes, se aprobaron por unanimidad la autorización al Departamento Ejecutivo a aprobar el proyecto de obra para la Unidad Turística Fiscal N°7 de Reta, y el “Programa Integral de Actividad Física adaptada y el deporte adaptado para personas con Discapacidad”.

Asuntos entrados

Por fuera del Orden del Día, los Bloques de Juntos por el Cambio y el Movimiento Vecinal presentaron un proyecto de comunicación para solicitar un informe al DE sobre el proyecto de obra presentado por los propietarios de La Previsión, que fue aprobado por mayoría.

El Bloque de La Libertad Avanza elevó los siguientes proyectos de comunicación:

-Para que se identifiquen con ploteados a los vehículos municipales, aprobado por mayoría.

-Para que se proceda a la reparación en intersección de Ruta 3 y Avda Lisando de la Torre, aprobado por mayoría.

-Para que se reciclen juegos extraídos de distintas plazas y sean aprovechados en otros espacios verdes, aprobado por mayoría.

El Bloque del Movimiento Vecinal elevó los siguientes proyectos de comunicación:

-Para que se realice un relevamiento de la plazoleta sobre calle Castelli, Barrio Solidaridad, aprobado por mayoría.]

-Para que se informe sobre distintos aspectos correspondiente al Aeródromo Municipal, que se pasó a comisión para continuar su tratamiento.

-Para que el DE informe los fundamentos sobre la contratación de una firma no radicada en el Distrito del remate de maquinaria vial, que también pasó a comisión.

El Bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución expresando su rechazo al Veto del Poder Ejecutivo Nacional a las leyes que establecían la recomposición salarial de haberes jubilatorios, que fue aprobado por mayoría.

El Bloque de Juntos por el Cambio elevó los siguientes proyectos de comunicación:

-Para que se convoque a reunión a la Comisión de Apoyo para el Área de Coordinación de Adultos Mayores, aprobado por mayoría.

-Para que se convoque a una reunión a la Comisión de Banco de Tierras, aprobado por mayoría.

-Para que se arbitren los medios necesarios para solucionar la pérdida de agua en calles Canadá y Avda. Constituyentes y Avda. Belgrano y Humberto Primo, aprobado por mayoría.

-Para que se arbitren los medios necesarios para señalizar el Área Protegida Albúfera del Balneario Reta, aprobado por mayoría.

-Para que se informe sobre el mantenimiento de la red cloacal de nuestra ciudad, aprobado por mayoría.

Volver