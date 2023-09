Nuevamente le robaron a Mariano Pérez en Dunamar: “Es muy raro”, afirmó

13 septiembre, 2023

Otra vez entraron a robar en la casa que el Dr. Mariano Pérez tiene en Dunamar. En diálogo con LU 24, dijo que “es todo muy raro. Hace diez días que me robaron la primera vez y esta mañana me llama el comisario que había ido, no sé por qué hoy justamente, que encontró una ventana abierta y que aparentemente habían entrado de nuevo. En todos estos días nunca me llamó”.

“Se llevaron lo mismo que la otra vez: ropa, bebida y cosas de la cocina. Comieron ahí, tomaron vino”, contó.

Finalmente, expresó que “parece que la Policía no vive en Claromecó, no conoce nada; todo el mundo sabe más o menos quiénes andan por el mal camino, sin embargo siguen robando”.

