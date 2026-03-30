Nuevas donaciones de Los Bicisolidarios

30 marzo, 2026 0

Con lo aportado por los integrantes del Grupo Bicisolidarios, se colaboró las siguientes instituciones:

Jardín 902, artículos de limpieza e higiene.

Jardín 921 de Claromecó, artículos de limpieza, higiene y pañales descartables.

Comedor Payasolidarias, alimentos, limpieza e higiene , ropa y calzado para niños y adultos.

La agrupación sigue rodando, y trabajando para las entidades que la convoquen a razón de 3 destinatarios por mes.

Los que quieran sumarse a esta cruzada pueden comunicarse por WhatsApp, al 2983- 533477.

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