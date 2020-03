Nuevas medidas preventivas en Gonzales Chaves para contrarrestrar el COVID-19

El intendente de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, difundió nuevas medidas sobre prevención de coronavirus con la firma de dos decretos que se pusieron en práctica en la mañana de este miércoles.



“Queremos informar que no tenemos casos sospechosos de coronavirus en el distrito de Gonzales Chaves”, dijo hoy en el comienzo de la charla con los periodistas.

“Son decisiones que se toman minuto a minuto, aunque a veces parecen contradictorias: esta vez las hemos tomado en conjunto con los intendentes San Cayetano y de Benito Juárez”, adelantó Santillán.

Se refería a los controles de personas que habrá a partir de hoy en los accesos a la ciudad. El Intendente dijo: “Vamos a molestar a las personas con una declaración jurada para tener un registro de quienes ingresan, que puedan venir del exterior o de alguna zona del país”, y agregó que personal de Salud está controlando que quienes “tengan que cumplir con la cuarentena lo hagan”.

E indicó que se está trabajando fuertemente con aquellos vecinos que han estado en el exterior, en conjunto con información que suministra dirección Nacional de Migraciones.

Se refirió también a la circulación de información falsa que suele aparecer en redes sociales: “Tenemos que ser responsables y estar atentos”.

Además, anticipó que el municipio está en proceso de adquirir un respirador para el Hospital Municipal. “Aunque el hospital tiene respiradores y tenemos todo preparado para enfrentar esta circunstancia, es necesario avanzar también en más equipamiento”.

“Vamos a pedir el esfuerzo a confiterías y restaurantes para que trabajen por delivery”, dijo, como otra de las medidas que se adoptaron.

Además, se debe mantener un metro de distancia entre personas, evitar aglomeraciones, tanto en estudios de profesionales, en gimnasios y clubes. “Tenemos que asumir esta responsabilidad en estos 15 días que el Gobierno Nacional nos ha pedido para que el virus no se propague”, añadió.

Licencias y comercios

Por su parte, la secretaria de Gobierno y Hacienda, Susana Suárez, remarcó que se emitieron dos decretos: uno sobre el tratamiento del personal municipal que tiende las disposiciones nacionales sobre tipos de licencias con los empleados mayores de 60 años, embarazadas y quienes padecen alguna afección de salud: “En estos casos se procedió a dar las licencias que corresponden, también a empleados que tienen niños en edad escolar para que se queden en sus casas”, dijo.

También aseguró que están garantizados la prestación de los servicios de recolección de residuos, y los servicios de las áreas vial y urbana, “y por supuesto del área de salud, que está abocado al sostenimiento de las medidas de prevención por el coronavirus”.

El segundo decreto (312/2020) se refiere al cierre o las restricciones de los lugares donde se concentra público: confiterías y restaurantes, que sólo funcionarán con sistema de delivery. “Queda prohibido la presencia en los locales. También se suspenden las actividades de boliches, cervecerías y confiterías, gimnasios y todo lo que concentre público”, anunció Suárez.

Explicó que ya se enviaron las notificaciones correspondientes a cada lugar en la mañana de hoy. “Aquellos que detecten a personas que no están cumpliendo la cuarentena, o de locales que estén incumpliendo este decreto, les pedimos que lo comuniquen para que podamos actuar rápidamente”, reclamó.

Puestos de control

La secretaria de Seguridad, Lilian Montes, fue la encargada de explicar que las otras medidas de prevención tienen que ver con los controles en los accesos a la ciudad: por las avenidas Carricart, Tintori y San Martín.

Para ello están abocados personal de bomberos, Defensa Civil, policía, y personal municipal de control urbano. “Le pedimos a la comunidad que tengan paciencia, pero necesitamos controlar la gente que ingresa; es una medida que han adoptado todos los distritos, por eso pedimos que nos ayuden”, comentó.

Desde esta tarde, los únicos accesos que quedarán libres para entrar a la ciudad son el de avenida Carricart y el de San Martín, el resto quedarán cerrados. En el caso del cementerio se pide que se circule por los caminos internos, aunque en el caso de sepelios la policía permitirá hacerlo por la ruta con el control correspondiente.

En tanto, los ómnibus de transporte de pasajeros están siendo controlados con personal de Control Urbano en la Terminal de Omnibus y registrar a las personas que están llegando a Chaves. Además, tanto ómnibus como vehículos particulares están siendo desinfectados por personal de Medio Ambiente.

Respecto a la nocturnidad, Montes pidió “compromiso y responsabilidad” a los estudiantes que llegan estos días a la ciudad. “Les pedimos que se queden en sus casas: que no utilicen los espacios públicos y que los padres sean responsables en no permitir las conocidas previas”.

“Ante cada denuncia que recibamos vamos a proceder”, advirtió.

“En cuanto a los vecinos que han viajado al exterior, tenemos que decir que estamos recibiendo mucha colaboración y quiere decir que existe preocupación y nos alegra que así sea, porque nos han informado que se están poniendo en cuarentena y que el área de Salud está controlando”, sostuvo.

