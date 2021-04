Nuevas restricciones: la sala del bingo local cerrada hasta el 30 de abril

9 abril, 2021

A partir de las 00 horas del día de hoy y hasta el 30 de abril la sala del bingo local permanecerá cerrada, informó a través de LU 24 Maximiliano Ibarlucía, encargado de Marketing. La medida obedece al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impuesto por el Gobierna Nacional para reducir los contagios de coronavirus ante la llegada de la segunda ola.

Ibarlucía se mostró desconcertado porque “nuestro distrito está en fase 4 y el DNU es para los casos más complicados que estén en Fase 3”, pero aclaró que la disposición llegó por notificación que envió Lotería de la provincia.



“Estuvimos 10 meses cerrados, ahora habíamos logrado abrir con todos los protocolos, nosotros somos tres burbujas que trabajamos en el Bingo y ninguna de las tres burbujas se contagió, la gente no va infectada al Bingo. El protocolo se cumple a rajatabla, no hay ningún caso de ningún Bingo que haya sido un centro epidemiológico como la gente cree que hay”, precisó.

También manifestó estar preocupado porque dependen del trabajo de todos los días: “Esto genera incertidumbre y miedo porque el gobierno no sé si va a poder salir a ayudar a todas las empresas que estaban remontando otra vez. Hace 4 meses que pudimos abrir y ahora otra vez nos cierran, si es en teoría por 30 días como dicen, puede llegar a tener una solución, pero acá todavía no entramos al invierno, los casos se van a ir incrementando porque la gente lamentablemente no hace caso a las restricciones que tenían que tomar y yo entiendo que el trabajo es primordial, pero la gente tiene que ser un poco más cuidadosa”.

