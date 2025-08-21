Nuevas urnas de reclamos y sugerencias en los comercios

21 agosto, 2025 0

A partir de este jueves, en los comercios que lo soliciten, los vecinos podrán encontrar urnas donde dejar reclamos, sugerencias o propuestas dirigidas a la Municipalidad de Tres Arroyos.

Esta iniciativa busca fortalecer la cercanía con la comunidad, ofreciendo una herramienta directa para que cada vecino tenga la posibilidad de expresar sus inquietudes y aportar ideas que contribuyan a mejorar la gestión municipal.

Desde el Municipio se destaca que cualquier comercio que desee sumarse podrá solicitar su urna en la Oficina de Comercio, ubicada en la Municipalidad de Tres Arroyos.

