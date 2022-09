Nuevo ardid del “Cuento del Tío”: ofrecen seguro de vida de Banco Macro

17 septiembre, 2022 Leido: 248

Mirta, una oyente de LU 24 habló con la radio para difundir una nueva estratagema del “Cuento del tío”, en la que estafadores hablaron a su teléfono para solicitar datos personales.

La vecina se dio cuenta en el momento y cortó de inmediato.

Explicó que “dijeron mi nombre y apellido completo y se presentaron como que eran de Banco Macro; me ofrecían un seguro de vida, y me solicitaban el número de documento para corroborar los datos”, y relató que “no me llamaron más”.

A su vez, difundió el número, el 11-58557732, a modo de advertencia para que se lo tenga en cuenta por si a otra persona le sucede lo mismo.

Volver