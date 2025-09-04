Nuevo camión para la Planta Recicladora de San Francisco de Bellocq

4 septiembre, 2025 0

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que llegó el nuevo camión adquirido para la Planta Recicladora de San Francisco de Bellocq, una inversión millonaria que representa un paso fundamental en la ampliación y fortalecimiento del sistema de reciclado en las localidades.

Esta incorporación permitirá mejorar la capacidad operativa, garantizando mayor abastecimiento para la planta, optimizando la logística y asegurando un servicio más eficiente en la recolección y traslado de materiales reciclables.

Además, la llegada del nuevo vehículo significa más trabajo para la comunidad, ya que se incrementará la capacidad de producción, consolidando a la planta como un pilar en la economía circular del distrito.

De esta manera, se continúa avanzando en políticas públicas que generan empleo, cuidan el ambiente y promueven un desarrollo sostenible para todos los vecinos.



