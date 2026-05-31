Nuevo corte de servicio de agua por empalmes a la cisterna

31 mayo, 2026 0

Este lunes desde las 7:00 y hasta concluir los trabajos, se producirá un corte en el servicio de agua, afectando las zonas de Brandsen y Avenida Constituyentes y Azcuénaga y Caseros, según se informa desde la Municipalidad, con motivo de seguir con la obra de empalmes a la cisterna.

Se indica a su vez que puede afectar la interrupción a gran parte de la ciudad, por lo que se recomienda juntar agua para uso esencial.

Por consultas, llamar al número de Emergencias Municipales 147.

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