Nuevo curso de Mandatario Automotor en la Cámara Económica

27 marzo, 2025 0

Graciela Sabarotz, coordinadora regional de la Cámara Económica, habló con FM Ilusiones sobre el curso de Mandatario Automotor que se realizará en la entidad y relató que “ya estamos en marcha, con la diferencia que este año se realizará los días sábado ante el pedido de los alumnos por cuestiones laborales y de movilidad horaria”.

“Este año vamos a grabar las clases, para que quienes no puedan asistir tengan el material; si se inscriben esta semana tienen la posibilidad de tener bonificado el examen final, gratis”.

“Las noticias van más rápido que las acciones”, dijo Sabarotz sobre los cambios en el Registro del Automotor, “que pasan por algunas modalidades pero en concreto los grandes cambios aun no llegan, y creo que los Mandatarios van a tener más trabajo, sobre todo en las concesionarias, por lo que creo quelas posibilidades de trabajo son ciertas; es un curso que dura cinco meses y se trabaja mucho en práctica, se ve teoría para poder entender la práctica pero desde el momento en que entra el alumno se dedica a esas prácticas”.

“El título de Mandatario a diferencia del gestor es nacional, y permite trabajar, matriculándose, a partir de haber rendido el examen, y ya puede trabajar, aunque no se matricule, mientras esperen que llegue la matrícula”, expresó.

Por consultas, acercarse a la sede de la Cámara Económica, Avenida Moreno 467 o llamar al 2983- 619445.

