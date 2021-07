Nuevo delegado de Orense continuará con los proyectos en marcha y propone priorizar el trabajo en equipo

Javier Ruiz es el nuevo delegado de la localidad de Orense, y luego de sus primeras horas en funciones, conversó con LU24 sobre qué se espera para esta gestión, que según manifestó en su discurso de inicio de funciones propone un trabajo en conjunto de la delegación y las instituciones, como así también con la nueva Subdelegación en el balneario, y además detalló cuáles son los principales proyectos a llevar a cabo.



“Es un gran compromiso, estar al frente del manejo de la localidad otorgado por el intendente, y la municipalidad, es un orgullo”, indicó en primer lugar Ruiz, que desde hace ya muchos años trabaja por la permanente mejora de Orense y el bienestar de sus vecinos. Luego de haber dejado su cargo como Presidente de la Sociedad de Fomento de Orense, para tomar el cargo de delegado, Javier Ruiz sostuvo que “aunque me llevará un tiempo organizarme, no soy ajeno a las actividades” y agregó “en realidad con el manejo de la asociación de fomento veníamos trabajando con Eduardo, así que nos juntábamos muchas veces, y reuniéndonos con los funcionarios”.

En su discurso de asunción, Ruiz destacó el propósito del trabajo en equipo, y en ese sentido expresó “tenés que trabajar con todas las instituciones y el gran equipo de trabajo que tenemos dentro de la delegación, asistentes sociales, las administrativas, la gente del corralón, la gente de las salas y del balneario, tenemos la grata noticia de Rubén La Canale va a ingresar el primero de agosto, y la verdad que estoy bastante contento”.

En lo que respecta a la nueva subdelegación que comenzará a funcionar a partir del 1° de agosto y estará a cargo de La Canale, manifestó que ‘Cachi’: “lo ha recorrido, lo ha cuidado, el ya venía trabajando en el municipio, entonces no va a ser un cambio, sino una continuación, ya había dos chicos permanentes trabajando en el balneario y ahora con su llegada y alguna nueva maquinaria se le va a cambiar la vida y la realidad al balneario Orense”. Es por ello, que advirtió que “es un acierto desde la intendencia destinar más recursos y personal para el balneario Orense va a ser muy bueno para la localidad y también en mi caso porque ha sido algo que han sufrido los delegados anteriores” y en cuanto a las directivas dadas por el Intendente Carlos Sánchez, aseguró que le indicó “que continúe con los trabajos de Eduardo Pecker, que muchos ha logrado concretar y seguir luchando para continuar un poco”.

Entre las obras que estarán en la agenda para los próximos meses, detalló que “las cloacas son un anhelo de toda la vida pero en esta etapa el pueblo lo está sufriendo, y además hay varios objetivos, se está terminando el SUM de la escuela 17 y el CEF que también es un anhelo de hace 30 o 40 años y ha quedado hermoso se está terminando el baño del personal del geriátrico”. Asimismo, sostuvo que “está por terminarse el sendero que va desde la ruta hasta la salita, que en realidad es como un hospitalito porque está en conjunto con el geriátrico” como así también los trabajos en el Centro Cultural.

Para finalizar, Ruiz destacó que “el deporte te vincula de una manera, que en mi caso, hoy yo tengo contacto con mucha gente, que te pueden dar una mano, y es producto de haber jugado hace 40 años, es un vínculo para que los chicos no se olviden de estudiar y hacer deportes, y además los vínculos con las instituciones, participar y formar parte”.

