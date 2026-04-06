Nuevo Director en el Hospital de San Cayetano

6 abril, 2026 39

Ante la renuncia por cuestiones personales del doctor Ezequiel Fainberg a la Dirección del Hospital de San Cayetano, el Intendente Miguel Gargaglione designó en el cargo al médico cirujano Tomás Fernández.

Este lunes, el flamante funcionario mantuvo una reunión de trabajo con la Secretaria de Salud, Daniela Skaarup y el Director adjunto, Edgardo Macaluso, abordando allí diversas cuestiones del área. El Doctor Fernández reafirmó su “compromiso con la mejora continua y el trabajo en equipo, en busca siempre del bienestar de los pacientes y la comunidad en general”.

Desde el municipio agradecieron y destacaron el desempeño de Ezequiel Fainberg en el cargo e informaron que continuará brindando sus servicios en el Hospital Municipal.

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