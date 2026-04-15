Nuevo encuentro para pacientes oncológicos y con enfermedades crónicas

15 abril, 2026 0

Este miércoles, de 16:30 a 18:00 hs, se llevará a cabo un nuevo encuentro, libre y gratuito sin inscripción previa, para Pacientes Oncológicos y con Enfermedades Crónicas en el Museo Mulazzi (Av. San Martín 323).

La propuesta, que se realiza el tercer miércoles todos los meses, invita a compartir una tarde de contención, diálogo y aprendizaje junto al equipo de Oncología del Centro Municipal de Salud.

Durante la jornada habrá merienda, actividades grupales e intercambio de experiencias para pacientes y familiares.

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