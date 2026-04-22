Nuevo espacio de atención integral en el Hospital
Este martes quedó inaugurado el Servicio de Salud Sexual Integral en el Hospital, un nuevo espacio pensado para que vecinos puedan acceder a información, atención y acompañamiento de manera simple, cercana y confidencial.
El acto contó con la presencia del intendente Pablo Garate, la secretaria de Salud Mercedes Moreno, autoridades hospitalarias y la directora asociada de la Región Sanitaria I, Alejandra Mangione.
A partir de ahora, la comunidad contará con un equipo interdisciplinario al que podrá acercarse para resolver dudas, recibir orientación, prevenir enfermedades y acceder a distintos tratamientos y métodos de cuidado, todo en un mismo lugar.
Entre los servicios que se brindan se incluyen consejerías, acceso a métodos anticonceptivos, testeos rápidos, controles y acompañamiento profesional, con el objetivo de cuidar la salud y prevenir a tiempo.
El espacio funcionará en los consultorios externos 10, 11, 12 y 13, y también se podrá consultar o solicitar turnos por WhatsApp al 2983-382250 o 2983-572400.
Con esta iniciativa, el Municipio sigue ampliando la atención en salud, acercando servicios concretos que mejoran la calidad de vida de la comunidad.