Nuevo espacio de atención integral en el Hospital

22 abril, 2026 17

Este martes quedó inaugurado el Servicio de Salud Sexual Integral en el Hospital, un nuevo espacio pensado para que vecinos puedan acceder a información, atención y acompañamiento de manera simple, cercana y confidencial.

El acto contó con la presencia del intendente Pablo Garate, la secretaria de Salud Mercedes Moreno, autoridades hospitalarias y la directora asociada de la Región Sanitaria I, Alejandra Mangione.

A partir de ahora, la comunidad contará con un equipo interdisciplinario al que podrá acercarse para resolver dudas, recibir orientación, prevenir enfermedades y acceder a distintos tratamientos y métodos de cuidado, todo en un mismo lugar.

Entre los servicios que se brindan se incluyen consejerías, acceso a métodos anticonceptivos, testeos rápidos, controles y acompañamiento profesional, con el objetivo de cuidar la salud y prevenir a tiempo.

El espacio funcionará en los consultorios externos 10, 11, 12 y 13, y también se podrá consultar o solicitar turnos por WhatsApp al 2983-382250 o 2983-572400.

Con esta iniciativa, el Municipio sigue ampliando la atención en salud, acercando servicios concretos que mejoran la calidad de vida de la comunidad.



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