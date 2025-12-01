Nuevo horario en los bancos: de 8:00 a 13:00 hasta marzo

1 diciembre, 2025 0

Desde este lunes comenzó a regir en la Provincia de Buenos Aires el nuevo horario bancario de verano, que adelanta dos horas la atención al público, iniciando a las 8:00 y concluyendo a las 13:00.

El cambio responde a un pedido elevado semanas atrás por la Asociación Bancaria, que solicitó formalmente modificar la franja de atención de 10:00 a 15:00 para pasar al esquema estival de 8:00 a 13:00, vigente históricamente en distintos períodos del año.

El objetivo, según el gremio, es adecuar el funcionamiento de las sucursales a las altas temperaturas y a la dinámica laboral de la temporada.

Este domingo, la Gobernación confirmó la autorización y fijó el inicio del nuevo horario para este lunes 1 de diciembre en toda la provincia.

El horario reducido regirá hasta fines de marzo, cuando se evalúe nuevamente su continuidad según las necesidades del sector.

Cambio de turnos

En tanto, las entidades recomendaron a los usuarios verificar previamente la disponibilidad de trámites digitales, operar por home banking cuando sea posible y confirmar el horario de cada sucursal en caso de dudas.

