Nuevo horario para el predio de la Planta de Separación de Residuos
El predio de la Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos se ubica en Av. Anibal Ponce 2500 y, en este, se reciben y depositan residuos cómo: escombro, restos de poda, neumáticos y residuos reciclables.
A partir del día de este viernes, cambia el horario de ingreso al predio, pudiendo ingresar de 06:00 a 18:00 hs todos los días. Queda prohibido el ingreso fuera del horario antes mencionado.
De esta manera, se busca aumentar el control de la disposición y mejorar la gestión de los residuos. Por consultas, comunicarse al 2983648571 o al mail [email protected].