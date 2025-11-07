Nuevo horario para el predio de la Planta de Separación de Residuos

7 noviembre, 2025 0

El predio de la Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos se ubica en Av. Anibal Ponce 2500 y, en este, se reciben y depositan residuos cómo: escombro, restos de poda, neumáticos y residuos reciclables.

A partir del día de este viernes, cambia el horario de ingreso al predio, pudiendo ingresar de 06:00 a 18:00 hs todos los días. Queda prohibido el ingreso fuera del horario antes mencionado.

De esta manera, se busca aumentar el control de la disposición y mejorar la gestión de los residuos. Por consultas, comunicarse al 2983648571 o al mail [email protected].

