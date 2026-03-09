Nuevo médico en San Cayetano: se incorporó al Hospital

La Secretaria de Salud, Daniela Skaarup y el Director de Hospital, Ezequiel Fainberg dieron la bienvenida al doctor Juan Ferraris, médico clínico que este lunes comenzó a atender en el Hospital Municipal.

El joven sancayetanense, que decidió retornar a su ciudad natal para ejercer su profesión, atenderá diariamente por consultorio externo del hospital; además de realizar guardias activas programadas.

Para su atención, se deben solicitar turnos al whatsapp 2983-354353.

“La incorporación del profesional dará un impulso significativo a los programas de atención primaria, además de fortalecer la atención médica en nuestra comunidad”, destacaron desde el Municipio.

