Nuevo “Pañuelazo” a favor del Aborto Legal en Plaza San Martín

19 febrero, 2020 Leido: 0

Este miércoles se llevó a cabo en la plaza San Martín, desde las 18 horas, un nuevo reclamo por la legalización del aborto para que el 1º de marzo, cuando se inicie el período ordinario de sesiones ordinarias del Parlamento, se trate la iniciativa.

El “Pañuelazo” también se realizó en más de 100 ciudades del país para exigir el tratamiento urgente y la aprobación del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).



En nuestra ciudad la conducción del encuentro estuvo a cargo de la periodista Andrea Elgart y en el inicio expresó: “Estamos hoy conformando una gran acción federal y mundial en favor de los derechos a la salud, la vida y la autonomía de todas las mujeres y personas con capacidad de gestar. Porque no hay democracia posible sin el derecho de todas las personas a decidir sobre el propio cuerpo. Nosotras y nosotres no daremos ni un paso atrás en los derechos adquiridos ni en el camino hacia la completa emancipación. El proyecto está en las calles y en Tres Arroyos luchamos hoy y todos los días para que sea ley”.

A continuación Paola Moyano, integrante del Colectivo “Ni una Menos” leyó un documento en el que expresó: “Hoy salimos nuevamente a las calles en defensa de nuestras vidas y por nuestros derechos, por nuestros deseos y por nuestras autonomías. Exigimos al Estado: aborto legal, seguro y gratuito, Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, separación de la Iglesia y el Estado, emergencia nacional por violencia de género porque solo en el mes de enero 39 de nosotras fueron asesinadas”.

“Gritamos no queremos más muertes por femicidios. Basta de muertes por abortos clandestinos. Basta de niñas obligadas a parir, son niñas no madres. Basta de violencia hacia los cuerpos disidentes. Este año vamos a conquistar la legalización del aborto”, agregó.

