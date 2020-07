Nuevo pavimento urbano en San Cayetano: solicitan precaución al circular

Culminada la pavimentación del sector de estacionamiento de la Escuela Nº 19, personal de la Municipalidad de San Cayetano continuó con dichos trabajos sobre la calle “María Angélica Almeida de Hauri”, entre Ugarte y Sarmiento.



Esta obra, que mejora considerablemente la calidad de vida, beneficia a las familias que tienen sus viviendas sobre esta arteria, a la comunidad educativa de la mencionada institución educativa y tantos otros vecinos que circulan por el lugar. Es por ello que debemos cuidarla desde el momento de su realización; no debe transitarse ni pisarse hasta tanto no se habilite, tratemos que las mascotas no dejen sus huellas en el pavimento fresco.

Solicitamos circular con precaución por calles aledañas; fundamentalmente sobre calle Ugarte entre Sargento Cabral y Almirante Brown la cual se encuentra habilitada una sola mano.

La obra contempla la pavimentación de 6 cuadras, es sin costo para los frentistas, y financiada con recursos propios provenientes del Fondo de Financiamiento Educativo.

