Nuevo procedimiento de cobro para agentes de Educación que utilizan “ticketera abierta”

27 marzo, 2020 Leido: 43

La pandemia COVID-19, reconocida como situación de emergencia sanitaria a través de

Decreto Nacional N° 260/2020 y Decreto Provincial N° 132/2020 ha suspendido la atención al

público de los bancos e impide el procedimiento de pago de haberes denominado “Ticketera

Abierta”.

Por ello, la DGCyE en conjunto con el BAPRO y Red Link van a implementar un nuevo

procedimiento de pago de haberes por cajeros automáticos mediante un sistema alternativo.

Para poder cobrar los haberes de marzo 2020, cada agente que perciba haberes por “ticketera

abierta” deberá poseer: (a) Registración en el Portal ABC con datos actualizados del perfil, (b)

Todos los datos personales -Mis Datos- de la opción “Mis haberes” cargados actualizados y (c)

La cuenta del correo oficial ABC operativa. Información requerida en los puntos (b) y (c) deben

ser remitidas al sistema de pago para su funcionamiento.

Se identificaron tres casos posibles:

A) Personal que posee usuario en el Portal ABC con datos actualizados, datos personales de

“Mis Haberes” cargados (denominado Mis Datos) y correo oficial ABC. Deberá ingresar al

portal ABC, revisar los datos del perfil y los datos de “Mis Haberes” (cuando alguna vez

percibió un sueldo en la DGCYE) e ingresar a su correo electrónico. Finalizará el

procedimiento enviando un correo electrónico a la casilla [email protected]

B) Personal que posee usuario en el Portal ABC y no correo oficial ABC. Deberá ingresar en el

portal ABC, verificar sus datos actualizados en el perfil, sus datos completos en “Mis

Haberes” (denominado Mis Datos) cuando alguna vez percibió un sueldo en la DGCYE y

generar obligatoriamente su casilla de correo oficial. Luego de esto, debe enviar un correo

electrónico a la casilla [email protected]

C) Personal que no posee usuario del Portal ABC:

– Ingresar al Portal ABC: registrarse, generando un usuario y completando la totalidad

de los campos previstos.

– Actualizar el sitio “Mis Haberes” (denominado Mis Datos) cuando alguna vez percibió

un sueldo en la DGCYE

– Aguardar 24hs y generar imprescindiblemente una casilla de correo oficial ABC dentro

del Portal ABC. Luego de esto, debe enviar un correo electrónico a la casilla [email protected]

Estas operaciones deben ser realizadas entre el domingo 29 de marzo y el

miércoles 1º de abril de 2020 (inclusive). Toda gestión realizada fuera de dicha

fecha no será válida para la primera fecha de pago.

Los agentes que tengan datos nulos en “Mis haberes – Mis datos” no podrán

ser remitidos al nuevo procedimiento de pagos de haberes. Este procedimiento tiene carácter obligatorio y solo podrán ponerse a disposición los haberes a quienes hayan cumplido todas las etapas descriptas.

Volver