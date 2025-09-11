Nuevo Punto Cooperativo Regional en Tres Arroyos

11 septiembre, 2025 0

Desde esta semana, Tres Arroyos cuenta con un Punto Cooperativo Regional, que funcionará los martes y jueves de 8:00 a 12:00 en Reconquista 568.

El espacio se enmarca en la iniciativa del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, con el objetivo de estar más cerca de las cooperativas y acompañar sus procesos productivos y de servicios que fortalecen el desarrollo de nuestras comunidades.

Bajo el lema “Las cooperativas construyen un mundo mejor”, este punto brindará asesoramiento administrativo y apoyo técnico a todas las cooperativas locales.

Gracias a la gestión del intendente Pablo Garate, cuya articulación permitió concretar este importante logro para nuestra ciudad.

