Nuevo Quilmes bodegón implementa servicio de delivery

23 mayo, 2026 26

Una nueva propuesta del Nuevo Quilmes bodegón, que amplía la oferta de comida casera y abundante, se dará con el servicio de delivery de miércoles a domingos de 19:00 a 00:00 horas.

La oferta va desde las típicas empanadas fritas de carne, de pollo o de jamón y queso, pasando por su variedad de milanesas, tablas de bocadillos de acelga, chinchulines o riñones a la provenzal, hasta llegar al Osobuco al Malbec con puré.

Y a partir de la semana que viene, anticipándose al invierno, se sumarán los típicos guisos.

No te pierdas la oportunidad de disfrutar de una rica comida casera ya sea en su salón en Ituzaingó 419, o pidiendo desde la comodidad de casa, a través de su WhatsApp 2983-535888 o de su Instagram @nuevo.quilmes

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